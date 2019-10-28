تركيا: الهجوم على وحدات حماية الشعب الكردية سيستمر في حال عدم انسحابها

هددت تركيا بالمضي قدما في هجومها على قوات حماية الشعب الكردية في شمالي سوريا في حال عدم استكمال انسحابها من المنطقة الواقعة على الحدود التركية طبقا للمهلة النهائية المحددة بحلول مساء غد الثلاثاء.

وقال وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو: "إذا لم تنسحب قوات حماية الشعب الكردية في نهاية الـ 150 ساعة من منطقة الحدود ... ستقوم تركيا بإبادة الإرهابيين هناك".

يذكر أنه بعد مرور زهاء أسبوعين على الهجوم العسكري الذي شنته تركيا على قوات حماية الشعب الكردية في شمال شرقي سوريا، وهو الهجوم الذي قوبل بالانتقاد على الصعيد الدولي، توصلت أنقرة إلى اتفاق مع موسكو في 22 أكتوبر الحالي يقضي بمراقبة المنطقة، الكائنة على الحدود التركية ،بشكل مشترك.

وينص الاتفاق على أن قوات حماية الشعب الكردية أمامها 150 ساعة، أي حتى الساعة السادسة مساء غد الثلاثاء (1600 بتوقيت جرينتش) ، لكي تنسحب.