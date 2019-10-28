مقتل وإصابة 8 أشخاص في انفجار دراجة نارية بريف الرقة الشمالي بسوريا

أفاد مصدر طبي سوري بمقتل شخص، وإصابة آخرين في انفجار دراجة نارية أمام في بلدة سلوك بريف الرقة الشمالي صباح اليوم الاثنين.

وقال مصدر طبي في بلدة سلوك، طلب عدم ذكر اسمه ، لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ):" قتل شخص وأصيب سبعة أخرون، بينهم طفلان، في انفجار دراجة نارية أمام مخبز يقع وسط سوق البلدة ".

وأضاف المصدر أن " أحد الجرحى كانت اصابته خطيرة، وتم نقله الى مدينة تل ابيض ومنها الى تركيا".

وأكد قائد عسكري في الجيش الوطني السوري المعارض لـ( د. ب. أ) أن "التفجيرات التي تحصل في منطقة تل أبيض وريفها خلال الأيام الماضية، يقف خلفها وينفذها عناصر قوات سورية الديمقراطية (قسد) والوحدات الكردية".

وأشار القائد، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إلى تمكنهم أمس الأحد، من إبطال 3 مفخخات واحدة في بلدة علي باجلية واخرى في تل الحمام وثالثة في مدينة تل أبيض.

وشهدت مناطق ريف الرقة الشمالي التي أصبحت تحت سيطرة الجيش الوطني السوري المعارض والجيش التركي خلال الأيام الماضية أربعة انفجارات لثلاث سيارات مفخخة ودراجة نارية، في سلوك وتل أبيض وحمام التركمان وعين العروس خلفت أربعة قتلى وأكثر من 25 جريحاً.

وسيطر الجيش التركي والجيش الوطني السوري المعارض على مناطق ريف الرقة الشمالي بعد إطلاق عملية نبع السلام في التاسع من الشهر الجاري بعد معارك مع عناصر قوات سورية الديمقراطية.