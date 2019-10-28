توقعات بارتفاع أعداد العاطلين في ألمانيا خلال الأشهر المقبلة

أشارت توقعات المتخصصين في مجال سوق العمل في ألمانيا إلى أن أعداد العاطلين عن العمل في البلاد سترتفع خلال الأشهر المقبلة.

جاء ذلك حسبما أعلن معهد أبحاث سوق العمل والوظائف (آي ايه بي) التابع للوكالة الاتحادية للعمل في مدينة نورنبرج اليوم الاثنين.

وتراجع مؤشر المعهد في أكتوبر الجاري بمقدار 5ر0 نقطة، وذلك بعد أن حقق استقرارا مؤقتا في سبتمبر الماضي.

غير أن القراءة التي سجلها المعهد في الشهر الجاري (4ر101 نقطة) لا تزال تشير إلى أن الوضع إيجابي في سوق العمل حتى الآن بسبب استمرار وجود نظرة مستقبلية جيدة حيال إمكانية التوظيف.

من جانبه، قال انتسو فيبر، مدير قسم الأبحاث في المعهد المختص بالتوقعات وتحليل الاقتصاد الكلي، إن البطالة ستميل إلى الزيادة طالما استمر التراجع الاقتصادي، وتوقع عودة البطالة مرة أخرى إلى التقلص على المدى المتوسط في حال تعافي الحالة الاقتصادية.

ويعطي مؤشر المعهد نظرة مستقبلية على مجمل تطورات سوق العمل ويستند إلى استطلاع شهري تجريه الوكالة بين كل وكالات العمل.

ويقوم المعهد بإعداد توقعات لتطور أعداد العاطلين المعدلة موسميا للأشهر الثلاثة المقبلة، كما يقوم بإعداد توقعات لتطور حركة التوظيف، وتمثل القيمة المتوسطة للمتوقعين القراءة الإجمالية للمؤشر الذي يبدأ مقياسه من درجة 90 (تطور سيئ للغاية) حتى درجة 110 (تطور جيد للغاية).