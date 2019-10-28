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كلوب: فابينيو قدم أداء لا يصدق أمام توتنهام

محمد عبد المحسن
نشر فى : الإثنين 28 أكتوبر 2019 - 4:22 م | آخر تحديث : الإثنين 28 أكتوبر 2019 - 4:22 م

أشاد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، بمتوسط ميدانه، البرازيلي فابينيو، بعد الأداء الكبير الذي حققه في فوز الفريق على توتنهام مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كلوب في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: «لقد كان لدينا جناحين قويين للغاية في المباراة، ومثلنا جبهات خطيرة على جانبي الملعب، روبرتسون وماني وجروجينيو على اليسار، وصلاح وهيندرسون وأرنولد على اليمين».

وأضاف المدرب الألماني: «وفي الوسط كان لدينا فابينيو، الذي كان هناك لكل كرة دفاعية، إنه لا يصدق، قدم أداءص مميزًا جدًا، لقد أحببت ما قام به خلال المباراة».

وتابع: «قلت للأولاد بعد المباراة أنني لم أتوقع أن تكون بهذه الجودة، اعتقدت أننا مستعدون للظهور قليلاً مرة أخرى بعد أن ابتعدنا عن أنفيلد لفترة قصيرة».

وأتم كلوب: «"الفوز كان ضروريًا لأن توتنهام كان هنا اليوم للحصول على ثلاث نقاط، ودافعوا بشكل جيد جدًا».


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