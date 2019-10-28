تحل اليوم (28 أكتوبر) ذكرى ميلاد المخرج السينمائي عز الدين ذو الفقار، الذي ترك مجموعة هامة من الأفلام للسينما المصرية، حيث أخرج 34 فيلما كان من بينهم 28 قام بتأليفهم أو شارك في كتابة السيناريو الخاص بهم.

وترصد "الشروق"، في ذكرى ميلاده، أبرز الأعمال السينمائية الرومانسية التي تركها عز الدين ذو الفقار في شريط السينما.

• الشموع السوداء

يحكي الفيلم عن قصة حب نشأت بين كاتب أصبح ضريرا بعد قصة حب مريرة وبين فتاة تعمل ممرضة أتت بأمر من الطبيب لتكون مرافقة له، وتقع جريمة قتل للأخ وتتهم فيها الممرضة فيسعى البطل لكشف الحقيقة.

الفيلم بطولة صالح سليم، والمطربة نجاة، وفؤاد المهندس، وأمينة رزق، وصلاح سرحان، وملك الجمل، والفيلم من تأليف عز الدين ذو الفقار أيضا.

• نهر الحب

كتب عز الدين ذو الفقار معتمداً على قصة "آنا كارينا" للكاتب العالمي ليوتلستوي فيلم "نهر الحب" عام 1960، وتحكي عن فتاة تضطر للزواج من رجل يسبقها في العمر بكثير وتنجب منه ولد، ولكنها لا تتحمل الحياة معه والصدفة تجمعها بضابط شاب يقعان في الحب، وتطلب الطلاق من زوجها فيرفض، وبعد أن يلتقط لهما صورا سوياً يقوم بتهديدها ويحرمها من ابنها، ويموت الضابط في الحرب ولكنها لا تستطيع العودة لابنها وزوجها.

الفيلم بطولة فاتن حمامة، وعمر الشريف، وزكي رستم، وعمر الحريري، وزهرة العلا.

• بين الأطلال

عن قصة للكاتب يوسف السباعي، كتب عز الدين ذو الفقار سيناريو فيلم يحمل نفس الاسم، يروي قصة حب بين فتاة شابة وكاتب يكبرها في العمر تفرقهما الظروف وتتزوج من إنسان آخر وتنجب ولد، ولكن عند علمها بمرض الحبيب وظروف زوجته المرضية تذهب له وتنفصل عن زوجها، وتتفرغ لتربية الطفلة التي ولدت لأب وأم فارقا الحياة قبل مجيئها.

الفيلم بطولة فاتن حمامة، وعماد حمدي، وصلاح نظمي، وحسين رياض، وفؤاد المهندس، وسميحة أيوب، وصلاح ذو الفقار.

• رد قلبي

وللكاتب يوسف السباعي أيضا كتب وأخرج عز الدين فيلم "رد قلبي" الذي يعد من كلاسيكيات السينما المصرية، ويروي قصة حب بين شاب يعمل والده في قصر أحد الاقطاعيين الكبار وبين ابنة الاقطاعي، وتحاول الفروق الاجتماعية قهر حبهما، ولكن بقيام ثورة يوليو تنهار طبقة الاقطاعيين وتعود الأراضي للفلاحين البسطاء.

العمل بطولة شكري سرحان، ومريم فخر الدين، وصلاح ذو الفقار، وأحمد مظهر، وحسين رياض، وفردوس محمد، وهند رستم، ورشدي أباظة.

• إني راحلة

فيلم دراما رومانسي يحكي عن قصة حب بين اثنين يتحداها الأب، ويمنع الابنة من الزواج ويجبرها على الارتباط بشخص آخر، وتلتقي بالحبيب القديم بالصدفة وتعلم بما حل به من موت زوجته ومرضه فتفر من زوجها الخائن وتبقى مع حبيبها حتى يموت فتكتب قصة حياتها وتلقي بها في المياه وتحرق المنزل وهي بداخله.

والعمل من بطولة عماد حمدي، ومديحة يسري، وسراج منير، وزينات صدقي، ورشدي أباظة، وصلاح نظمي.