 نيكي يرتفع 0.24% في بداية التعامل في طوكيو - بوابة الشروق
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نيكي يرتفع 0.24% في بداية التعامل في طوكيو

شاشة إلكترونية تعرض متوسط المؤشر نيكي للأسهم اليابانية خارج مكتب للسمسرة في العاصمة طوكيو يوم 5 أغسطس 2019. تصوير: إيسي كاتو - رويترز.
شاشة إلكترونية تعرض متوسط المؤشر نيكي للأسهم اليابانية خارج مكتب للسمسرة في العاصمة طوكيو يوم 5 أغسطس 2019. تصوير: إيسي كاتو - رويترز.
طوكيو (رويترز)
نشر فى : الإثنين 28 أكتوبر 2019 - 2:17 ص | آخر تحديث : الإثنين 28 أكتوبر 2019 - 2:17 ص

ارتفع المؤشر نيكي القياسي في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الاثنين.

وصعد نيكي 0.24 في المئة إلى 22854.44 نقطة، في حين ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.16 في المئة إلى 1651.13 نقطة.


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