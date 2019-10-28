الأكثر قراءة
المحكمة تقر سن المتهم الرئيسي في قضية «شهيد الشهامة»
نيوزويك: مقتل زوجتي البغدادي.. وزعيم داعش فجر نفسه بعد فشله في الهرب من الحصار الأمريكي
شاهد على العملية الأمريكية: جنود أجانب سلموا راعي أغنام 3 أطفال كانوا داخل منزل البغدادي
اغتصبها البغدادي عدة مرات قبل مقتلها.. من هي كايلا مولر التي أطلق اسمها على عملية قتل زعيم داعش؟
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
ما رأيك في منع القانون المصري إعدام القاتل الأصغر من 18 عاما؟
مؤيد لإعدام الأحداثمعارض لإعدام الأحداثمعارض للإعدام بصفة عامةغير مهتم
النتـائـج
تصويت
ارتفع المؤشر نيكي القياسي في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الاثنين.
وصعد نيكي 0.24 في المئة إلى 22854.44 نقطة، في حين ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.16 في المئة إلى 1651.13 نقطة.