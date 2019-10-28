البدري يوضح أسباب ضم «كهربا» للمنتخب

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كشف حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني، عن أسباب ضم محمود عبد المنعم "كهربا" لقائمة الفراعنة، استعدادا لمواجهتي كينيا وجزر القمر، في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021، والمقرر إقامتها في الكاميرون.

وقال البدري، في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "أون سبورت"، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين: "مقتنع بشدة بإمكانيات وقدرات كهربا ولذلك انضم لقائمة المنتخب".

وأضاف: "كهربا يمتلك خبرات دولية مميزة وتركيزي في الوقت الحالي على المرحلة الحالية لمنتخب مصر وهي مرحلة مواجهتي كينيا وجزر القمر".

وتابع: "أعلم بإن مشاركات كهربا هذا العام ليست بالكبيرة، ولكنني أعمل على أهداف محددة خاصة بالمرحلة الحالية".

وأشار: "يوجد أكثر من عنصر مع المنتخب الأوليمبي سأعتمد عليه ولكنني لا أرغب في شغل بالهم في الوقت الحالي بسبب بطولة إفريقيا تحت 23 عاما".

وأكمل حديثه قائلا بخصوص ضم كهربا: "نعاني من نقص في الثلث الهجومي للمنتخب ولابد أن أضع حساباتي وألا أنتظر حدوث أمرا ما أولا".

وشرح "الثنائي بيراميدز والمصري مستمر في المشاركة في بطولة الكونفدرالية، إلى جانب انضمام المحترفين في العاشر من شهر نوفمبر، وقد تضرب الإصابات أي لاعب وبالتالي يجب أن أكون جاهزا".