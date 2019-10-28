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أعداد جريدة الشروق
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قوات إسرائيلية تعتقل 13 فلسطينيا في الضفة الغربية

قوات الاحتلال الإسرائيلية
قوات الاحتلال الإسرائيلية
د ب أ
نشر فى : الإثنين 28 أكتوبر 2019 - 11:24 ص | آخر تحديث : الإثنين 28 أكتوبر 2019 - 11:24 ص

أعلن الجيش الإسرائيلي -اليوم الاثنين- أن قوات إسرائيلية اعتقلت الليلة الماضية 13 فلسطينيا بالضفة الغربية.

وذكر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، عبر حسابه على موقع تويتر، أنه "يُشتبه في ضلوع الموقوفين بنشاطات إرهابية، وإرهابية شعبية".

ولم يذكر المتحدث ما إذا كان لأي من الموقوفين انتماءات تنظيمية.

وتعتقل إسرائيل بصورة شبه يومية فلسطينيين تصفهم بأنهم "مطلوبون لأجهزة الأمن، للاشتباه في ضلوعهم في ممارسة الإرهاب، والإخلال بالنظام العام والقيام بأعمال شغب".

وأضاف المتحدث أن القوات تمكنت من ضبط "وسائل قتالية غير قانونية".

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