البابا فرنسيس: أرشيف الفاتيكان لن يبقى «سريا»

أعلن بابا الفاتيكان فرنسيس الأول، اليوم الاثنين، عن تغيير في اسم محفوظات الفاتيكان الشهيرة، قائلا إنها لن تبقى محتفظة بوصف "السرية".

وقال البابا فرنسيس في مرسوم أطلق عليه اسم "موتو بروبريو" إن المؤسسة المعروفة حاليا باسم "أرشيف الفاتيكان السري" سوف تصبح "أرشيف الفاتيكان الرسولي".

وأوضح أن هذا يهدف لتجنب التصورات السلبية لكلمة "سري"، والناجمة عن سوء ترجمة الوصف لاتيني الأصل.

وفي اللاتينية، تعني كلمة "Archivum Secretum" أرشيفا خاصا، وليس أرشيفا سريا. وتم إنشاء أرشيف الفاتيكان في أوائل القرن السابع عشر على يد البابا بولس الخامس.

وأصبح الأرشيف متاحا للباحثين منذ عام 1881 .

ويحتوي أرشيف الفاتيكان على وثائق متعلقة بحكومة الكنيسة من القرن الثامن إلى القرن العشرين، ويحتل الأرشيف 85 كيلو مترا من الأرفف، بما في ذلك بعض الأرفف في قبو تحت الأرض، وفقا لما ورد في موقع الأرشيف على الإنترنت.

ويمكن للباحثين حاليا الوصول إلى سجلات تتعلق بالفاتيكان حتى نهاية بابوية البابا بيوس الحادي عشر، في فبراير 1939، بصرف النظر عن بعض الاستثناءات القليلة للأوراق الأحدث.

وفي 2 مارس 2020، سيتم أيضا إتاحة مواد من بابوية البابا بيوس الثاني عشر المثيرة للجدل (1939-1958)، والتي تغطي الحرب العالمية الثانية، للتدقيق العام.

وأعلن البابا فرنسيس القرار في وقت سابق من هذا العام، على أمل أن يساعد في تبرئة اسم بيوس الثاني عشر من الاتهامات المستمرة منذ عقود بالفشل في مواجهة ألمانيا النازية بشأن المحرقة "هولوكوست".