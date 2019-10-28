ديلي إكسبريس: البريطانيون يطالبون جونسون بالخروج دون اتفاق في 31 أكتوبر

طالب قراء صحيفة (ديلي إكسبريس) البريطانية اليوم الاثنين، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بتنفيذ خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق في 31 أكتوبر الجاري بالتزامن مع استمرار محاولة إحباط بروكسل بجعل لندن تنتظر تأجيل محتمل.

ووفقا لاستطلاع رأي أجرته الصحيفة عبر موقعها الإلكتروني فإن 93.3 % أي ما يعادل 15 ألف شخص قاموا بالتصويت لخروج المملكة المتحدة دون اتفاق.

ولفتت الصحيفة إلى أن بريكست تدخل حاليا في الأسبوع الأكثر حسما منذ تاريخ استفتاء الاتحاد الأوروبي في يونيو 2016، موضحة أن الاتحاد الأوروبي على وشك اتخاذ قرار حول تأجيل موعد الخروج المقرر يوم الخميس المقبل.

وذكرت مصادر إعلامية بريطانية أمس الأحد، أن الاتحاد الأوروبي يستعد؛ لتوقيع تمديد الموعد النهائي بريكست 3 شهور إضافية، مع إتاحة خيار للندن بمغادرة التكتل فورا إذا تم التصديق على صفقة خروج، حيث ظهرت وثيقة مُسربة سيتم توزيعها بين الدول الأعضاء في الاتحاد، تفيد بأن التكتل وافق على طلب بريطانيا بتأجيل الموعد النهائي لبريكست، رغم الاعتراضات التي أثارتها الحكومة الفرنسية.

ووفقا لتلك الوثيقة، فإن بريطانيا يمكنها مغادرة الاتحاد الأوروبي في أي وقت في الفترة بين أول نوفمبر المقبل وحتى 31 يناير 2020 بمجرد التصديق على اتفاقية بريكست، وأن الخروج دون اتفاق في 31 أكتوبر الجاري أصبح خارج الخيارات المتاحة.