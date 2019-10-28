مصرف لبنان: نحتاج حلاً خلال أيام لتفادي انهيار الاقتصاد



قال محافظ مصرف لبنان رياض سلامة خلال مقابلة مع شبكة سي ان ان ، إنه علي الحكومة اللبنانية ايجاد حلا خلال أيام لاستعادة الثقة وتفادي الانهيار في المستقبل".

وبحسب سلامة، فان الموارد المالية والاقتصاد لبلاده مرتبطة بالثقة، مشير الي انه علي الحكومة ايجاد حلا، ستنخفض التدفقات المالية التي يعتمد عليها لبنان

وحذّر من أنها مسألة أيام، لأن الكلفة كبيرة على البلاد، داعياً إلى حل فوري لانهاء الأزمة ومحذراً في الوقت عينه من ضرر طويل الأمد على ثقة المستثمرين.

وأضاف أنّ رئيس الوزراء سعد الحريري "أراد الاستقالة" لكنه تخوف من ترك "فراغ" حكومي، موضحاً أن الحريري يسعى إلى تحقيق توافق سياسي على حكومة جديدة أو معدلة من أجل "إرضاء الشعب اللبناني أو استعادة بعض الثقة"، ولكن "في الوقت الراهن، لا تقدم في هذا الشأن".

وحذّر من أنه "كلما تأخر الحل، زادت الكلفة على البلاد"، قال: "حالياً لا نشاط اقتصادياً في البلاد. وهناك صعوبة في فتح الاعتمادات المستندية لزوم الصادارت نتيجة اقفال المصارف".



