سيرجينيو ديست يقرر تمثيل منتخب أمريكا وليس هولندا

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قرر سيرجينو ديست مدافع أياكس أمستردام اللعب لصالح منتخب أمريكا وليس المنتخب الهولندي.

وقال ديست صاحب الـ18 عامًا في رسالة فيديو عبر حسابه على شبكة "تويتر" للتواصل الاجتماعي اليوم الاثنين "اخترت أمريكا لأني أشعر بأنه الخيار الصحيح حتى لو كان هناك بعض الصعوبة".

وبدأ ديست مسيرته مع الفريق الأول في أياكس في يوليو الماضي ومنذ ذلك الحين ثبت أقدامه في التشكيل الأساسي للفريق.

وأوضح الاتحاد الأمريكي لكرة القدم عبر "تويتر" أيضا "بعد تمثيل منتخب أمريكا في كأس العالم 17 و20 عاما قرر سيرجينيو ديست الاستمرار في ارتداء قميصنا".

من جانبه، أكد رونالد كومان مدرب منتخب هولندا في تصريحات تليفزيونية "سيرجينيو اتصل بي هذا الصباح لتوضيح أسباب اختياره واحترم قراره".