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صرح المتحدث باسم الحكومة العراقية اليوم الاثنين بأنه لايمكن إجراء انتخابات مبكرة في العراق الا في حال حل البرلمان نفسه.

وقال سعد الحديثي في تصريح صحفي: "فيما يخص الانتخابات المبكرة فانه طالما البرلمان العراقي موجود حاليا وحسب الدستور فلايمكن اجراء انتخابات مبكرة إلا في حال حل البرلمان نفسه".

كان الزعيم الشيعي مقتدى الصدر قد دعا اليوم الاثنين إلى إجراء انتخابات مبكرة في العراق باشراف أممي.

وقال الصدر في بيان: "ادعو إلى انتخابات مبكرة باشراف أممي دون مشاركة الاحزاب الحالية الا من ارتضاه الشعب" .

ودعا إلى "اتخاذ التدابير لتغيير المفوضية العليا للانتخابات في العراق وقانونها الا من ارتضاه الشعب».

جاء تصريح الصدر وسط تجدد المظاهرات الاحتجاجية اليوم الاثنين في بغداد، وعدد من المحافظات لليوم الرابع على التوالي للمطالبة بتحقيق مطالبهم بإقالة الحكومة العراقية وحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.