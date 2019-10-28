المتحدث باسم مجلس الوزراء الكويتي ينفي استقالة الحكومة

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نفى الناطق الرسمي للحكومة الكويتية طارق المزرم، اليوم الاثنين، ما يتداول عن استقالة الحكومة ، قائلا: "هي مستمرة بأعمالها".

ونقل مركز التواصل الحكومي في حسابه على "تويتر" اليوم عن المزرم قوله :"لا صحة لما يتداول عن استقالة الحكومة، وهي مستمرة بأعمالها".

ومن المقرر أن يفتتح أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح غدا الثلاثاء دور انعقاد مجلس الأمة العادي الرابع من الفصل التشريعي، الـ 15 بنظر الاستجوابين الموجهين إلى وزير المالية الدكتور نايف الحجرف ووزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة جنان رمضان بصفتيهما.

ومن المرتقب أن ينظر مجلس الأمة في جلسته الافتتاحية أيضا ترشيح رئيس ديوان المحاسبة.

ويتعلق الاستجواب الأول بمخالفة سياسة وقرارات وأعمال وزير المالية لأحكام الدستور المتعلقة بالشريعة الإسلامية، ومخالفة أحكام القانون المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية وحظر التعسف في استعمال السلطة.

ويتعلق الاستجواب الثاني بالتراخي في تطبيق القانون على الجهات المتعاقدة مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية مما كبد الدولة خسائر فادحة، وإهدار المال العام وعرقلة خطط الدولة في التنمية المستدامة.