الجيزة تحصد جائزة عاصمة مصر للابتكار

حصلت محافظة الجيزة على المرتبة الأولى من بين محافظات الجمهورية في مؤشر عاصمة الابتكار، وذلك خلال الحفل الختامي لمعرض القاهرة الدولي للابتكار في دورته السادسة الذي عقد بمركز المنارة في التجمع الخامس بحضور عدد من المحافظين وممثلي بعض الجهات.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، في بيان صحفي اليوم، الشكر لأكاديمية البحث العلمي وجميع الجهات الشريكة بالمبادرة على الجهود المبذولة للوصول بمعرض القاهرة إلى هذا المستوى المشرف.

وسلم الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، درع الأكاديمية الخاص بمؤشر عاصمة الابتكار إلى الدكتورة لمياء عبدالقادر نائب محافظ الجيزة، والتي حضرت مراسم الحفل الختامي نيابة عن المحافظ.

وقالت الدكتورة لمياء إن مؤشر عاصمة الابتكار هو أحد الأدوات التي تستخدم لقياس تطبيق ودعم أنشطة العلوم والتكنولوجيا والابتكار في محافظات مصر، ويصدره المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا التابع لأكاديمية البحث العلمي بدعم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التنمية المحلية.

وأضافت لمياء أن المحافظة شاركت في المعرض لما له من أهمية في نشر ثقافة الابتكار وحث المسئولين التنفيذيين على ضرورة اعتماد الابتكار كوسيلة لتحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية والعدالة الاجتماعية، إضافة إلى أن المسابقة بمثابة مبادرة لتهيئة بيئة مشجعة للابتكار وتحقيق مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي نحو مجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر.

وأكدت لمياء أن المحافظة تولي أهمية برعاية المبتكرين ودعم المتفوقين في كل المجالات والمساهمة في نشر ثقافة الابتكار لتحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية.