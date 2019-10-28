إخلاء منزلين من السكان عقب تصدعهما بسوهاج

هرعت الأجهزة الأمنية بسوهاج لإخلاء منزلين، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لحي غرب سوهاج، في منطقة حي راشد، دائرة قسم أول سوهاج، من السكان، لحدوث تصدعات وشروخ بهما.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور قسم أول سوهاج، يفيد تبين وجود بعض التصدعات والشروخ القديمة بمنزل مكون من 3 طوابق ومبني بالطوب الأحمر واللبن ومسقوف بالعروق الخشبية على مساحة 70 مترا، ملك "على. ا. ا" البالغ من العمر 88 عاما بالمعاش -يقطنه وأسرته "دون حدوث إصابات".

وانتقلت الوحدة المحلية لحي غرب سوهاج للمعاينة، وتبين حدوث بعض التصدعات لمنزل مجاور مكون من 3 طوابق ومبني بالطوب الأحمر واللبن ومسقوف بالعروق الخشبية على مساحة 45 مترا ملك "أحمد. ش. ع. ا" البالغ من العمر 38 عاما سائق -يقطنه وأسرته، وتم إخلاء العقارين من قاطنيهما وعمل كردون أمني وتعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة بالمنطقة.

وبسؤال مالك المنزل الأول والثانى علل ذلك بسبب قدم المنازل وتهالكها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.