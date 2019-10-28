فيضانات في بريطانيا بعد هطول أمطار غزيرة مطلع الأسبوع

ذكرت وكالة حكومية في بريطانيا أن أجزاء من البلاد تعرضت لفيضانات واسعة النطاق اليوم الاثنين، بعد أن فاضت مياه عدة أنهار على ضفافها جراء الأمطار الغزيرة التي انهمرت مطلع الأسبوع الجاري.

وأفادت وكالة أنباء "برس أسوسيشن" أن منطقة ميدلاندز كانت الأكثر تضررا، بحسب وكالة البيئة البريطانية التي أصدرت 82 تحذيرا و117 إنذارا من حدوث فيضانات.

وأسفرت الأمطار عن تأخر قطارات وغمر طرق وإلغاء مباريات كرة قدم.

وفي مدينة هيرفورد، غمرت المياه 20 منزلا على الأقل أمس الأحد، وأنقذت السلطات قاطني احدى دور الرعاية، فيما أغلقت منطقة وسط مدينة ستافورد بسبب مياه الفيضانات.

وحذرت الوكالة من أن احتمالات فيضان نهر سيفيرن، وهو أطول أنهار بريطانيا، في منطقة ويست ميدلاندز، مستمرة حتى غدا الثلاثاء.

وصدرت تحذيرات أيضا من فيضان مياه نهري واي وترينت، وهما من أطول خمسة أنهار في بريطانيا.

وأقيمت تحصينات من الفيضانات في عدة مدن مثل بيودلي، وهيرفورد، وأبتون أبون سيفيرن، وشروزبري.