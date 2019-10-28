صحيفة ألمانية: استمرار المركزي الأوروبي في سياسة دراجي ليس شيئا جيدا لليورو

علقت صحيفة "باديشيس تاجبلات" الألمانية على انتهاء ولاية رئيس البنك المركزي الأوروبي، ماريو دراجي، قائلة في عدد يوم غد الثلاثاء إن السياسة المالية بالغة التساهل التي انتهجها دراجي سهلت على الدول إرجاء الإصلاحات الضرورية، "وهو ما ظهرت مغبته الآن على شكل فائدة بنكية دائمة الانخفاض.

وتوقعت الصحيفة أن يظل منتقدو دراجي يتهمونه بأنه تجاوز صلاحيات التفويض الممنوح له كرئيس للبنك المركزي الأوروبي، وتساءلت: "وماذا عن خليفته (كريستين) لاجارد؟" وقالت إن لاجارد أعلنت بالفعل أنها ستستمر في انتهاج سياسة دراجي.

وخلصت الصحيفة إلى أن ذلك "لا يعني شيئا جيدا لاستقرار اليورو على المدى البعيد".