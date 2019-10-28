وفاة معارض سوفيتي اشتهر بانتقاد سوء استغلال نظام الصحة النفسية

توفي المعارض السوفيتي فلاديمير بوكوفسكي، الذي اشتهر بانتقاده لاستغلال السلطات ذرائع نفسية لسجن النشطاء، مساء الأحد عن عمر ناهز 76 عاما.

وكطالب ناشط في أوائل ستينيات القرن العشرين، تحدث بوكوفسكي ضد القيادة السوفيتية ونشر أطروحة حول إخفاقات اتحاد الشباب السوفيتي، في تحدي للمؤسسة السياسية التي طردته من الجامعة في موسكو.

وتم إلقاء القبض على بوكوفسكي في وقت لاحق لنشره مواد أدبية محظورة تنتقد الحكومة، وتم اعتباره مريضا عقليا.

وجاء في سيرة ذاتية على موقع بوكوفسكي أن اتهامات المرض العقلي كانت "تكتيكا شائعا يستخدم في الاتحاد السوفيتي لتشويه سمعة المعارضين وحبسهم دون أن يبدو الأمر احتجازا لسجناء سياسيين" .

وأمضى بوكوفسكي عامين محتجزا في مستشفى للأمراض النفسية، وبعد فترة وجيزة من إطلاق سراحه تم القبض عليه وإرساله إلى سجن.

وأمضى المعارض ما مجموعه 12 عاما قيد الاحتجاز قبل أن يرحله الاتحاد السوفيتي في عام 1976 مقابل استعادة الزعيم الشيوعي المسجون لويس كورفالان.

واستقر بوكوفسكي في كامبريدج بإنجلترا، حيث واصل كتابة انتقادات شديدة للسلطات السوفيتية ومن بعدها السلطات الروسية.

كما أثار مشكلات مع بعض المؤسسات الغربية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، التي قال إن لها أوجه تشابه هيكلية مع الاتحاد السوفيتي.

وتوفي بوكوفسكي بسبب سكتة قلبية في مستشفى في كامبريدج بعد عدة سنوات من تدهور حالته الصحية، وفقا لبيان نشر على موقعه على الإنترنت.