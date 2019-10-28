انتخاب مرشحة الوسط عمدة لبوجوتا في انتخابات كولومبيا المحلية

فازت كلوديا لوبيز مرشحة الوسط بمنصب عمدة العاصمة بوجوتا يوم الأحد في أول انتخابات محلية في كولومبيا منذ اتفاق السلام الذي عُقد في عام 2016 مع حركة "فارك"، التي كانت تنفذ أعمال عنف في البلاد.

وذكرت قناة "أونو" الحكومية أن لوبيز، مرشحة حزب التحالف الأخضر، فازت على مرشح يساري ومرشحين من المحافظين. وستخلف إنريك بينالوسا، من التيار الليبرالي.

وتسابق أكثر من 100 ألف مرشح في انتخابات حكام المقاطعات ورؤساء البلديات والمشرعين الإقليميين والمستشارين المحليين.

وتعتبر الانتخابات أول انتخابات محلية منذ أن وقع الرئيس آنذاك خوان مانويل سانتوس اتفاق سلام مع حركة فارك اليسارية في عام 2016 بعد 52 عامًا من الصراع المسلح.

فشل اتفاق السلام في وقف العنف الانتخابي المحلي المعتاد في البلاد حيث مازال المنشقون عن فارك والمسلحون الآخرون والجماعات شبه العسكرية والإجرامية يتنافسون على فرض نفوذهم، حيث قتل سبعة من المرشحين، كما تعرض العشرات لهجمات أو للتهديد.

وبدا أن الحكومة غير قادرة على وقف العنف، وهو الموقف الذي ألقى منتقدون للرئيس إيفان دوكي باللائمة على مزاعم بعدم رغبته في التنفيذ الكامل لاتفاق السلام، الذي انتقده هو باعتباره متساهلاً للغاية مع المتمردين السابقين.

وكانت الانتخابات أيضا محفوفة بالقلق من أن العديد من المرشحين يشتبه في فسادهم أو لديهم علاقات مع الجماعات شبه العسكرية، أو أنهم قد يشاركون في شراء الأصوات.