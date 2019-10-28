ديسابر يوضح أسباب فوز بيراميدز على يانج أفريكانز

عبر الفرنسي سباستيان ديسابر، المدير الفني لبيراميدز، عن سعادته بتحقيق فريقه الفوز على حساب يانج أفريكانز التنزاني بثنائية مقابل هدف في عقر دار الأخير، بذهاب دور الـ32 الإضافي ببطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

وقال ديسابر في تصريحات نشرها الحساب الرسمي لموقع ناديه عبر تويتر: "حققنا الفوز رغم سوء أرضية الملعب وحذرت اللاعبين قبل اللقاء من هذه النقطة، خاصة أن الكرة التقليدية التي نلعبها بالتمرير الأرضي لن تجدي في هذا الستاد".

وأضاف: "الخبرات التي يملكها لاعبو فريقي وخطة اللقاء أهم أسباب الفوز، ولكننا لم نتأهل بعد إلى دور المجموعات بالبطولة فأمامنا مباراة أخرى يوم 3 نوفمبر في القاهرة سنسعى للفوز بها".

وأشار ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر إلى شعوره بالفخر بلاعبي فريقه بالفوز في 3 مباريات خارج أرضه في الكونفيدرالية، متمنياً تحقيق اللقب.