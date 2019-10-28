«تييم» يحقق لقبه السادس عشر في مسيرته في بطولة فيينا للتنس

أحرز النمسوي دومينيك تييم، المصنف خامسًا عالميًا، لقبه السادس عشر في مسيرته بفوزه للمرة الأولى بدورة فيينا لكرة التنس المقامة على أرضه، على حساب الأرجنتيني دييجو شفارتسمان بنتيجة 3-6 و6-4 و6-3.

وبات تييم، وصيف بطل رولان جاروس، ثانية البطولات الأربع الكبرى، عامي 2018 و2019، أول نمسوي يتوج على أرضه منذ عام 2010 وفوز يورجن ميلزر باللقب على حساب مواطنه أندرياس هايدر - مورير.

وهو اللقب الخامس هذا العام لتييم، ابن الـ 26 عامًا، بعد فوزه بدورات إنديان ويلز وبرشلونة وكيتزبوهيل وبكين، ما يجعله أكثر اللاعبين فوزًا بالألقاب هذا العام قبل انطلاق دورة باريس - بيرسي للماسترز ألف نقطة.

في المقابل، خاض شفارتسمان (27 عامًا) مباراته النهائية الثالثة هذا العام، منها نهائي دورة بلاده في بوينس آيرس، وفوز في لوس كابوس (المكسيك)، وهو الثالث في مسيرته.