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قالت وزارة الزراعة اليابانية، إن الأضرار التي لحقت بالزراعة والغابات وصيد الأسماك، بسبب الأعاصير التي ضربت البلاد مؤخرا، تخطت تكاليفها 170 مليار ين، ما يعادل مليارا ونصف المليار دولار أمريكي.

ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية يوم الاثنين عن الوزارة قولها إن الخسائر المالية التي سببها الإعصار هاجيبيس منذ أسبوعين، وصلت إلى 1.1 مليار دولار في 38 إقليما.

وأشارت الوزارة إلى تضرر 8500 على الأقل من المنشآت الزراعية مثل الخزانات وقنوات التصريف، وتقدر تكاليف الإصلاح بأكثر من 440 مليون دولار.

أما بالنسبة للبيانات المتعلقة بالأرز والتفاح ومنتجات زراعية أخرى، فقد بلغت الخسائر 97 مليون دولار.

وبلغت خسائر طرق الغابات ومصانع معالجة الأخشاب وغيرها من المنشآت المرتبطة بالغابات، 320 مليون دولار تقريبا.

وشهدت موانئ ومنشآت الصيد السمكي خسائر بلغت 88 مليون دولار تقريبا.

ويقدر مسؤولو الوزارة ارتفاع الحصيلة الكلية للخسائر بصورة أكبرـ وبصفة خاصة في المناطق التي تضررت بها المناطق الواقعة على ضفاف الأنهار.

جدير بالذكر أن الأضرار التي سببها الإعصار فاساي الذي اجتاح اليابان في سبتمبر، وصلت إلى 468 مليون دولار، بحسب الإذاعة اليابانية.