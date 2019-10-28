دونالد توسك: دول الاتحاد الأوروبي وافقت على تأجيل بريكست إلى 31 يناير 2020

وافقت دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 على تأجيل خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي (بريكست) إلى 31 يناير 2020؛ وذلك وفقا لما أعلنه رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك اليوم الاثنين، وذكرته شبكة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها باللغة الإنجليزية، دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل.

يشار إلى أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد دعا إلى إجراء انتخابات؛ لكسر جمود الحياة السياسة في البلاد منذ أكثر من 3 أعوام، وقبل نحو أسبوع واحد فقط من موعد انفصال بريطانيا عن التكتل، أقر جونسون بأنه لن يتمكن من الوفاء بالموعد النهائي للخروج في 31 أكتوبر الجاري، داعيا إلى انتخابات في 12 ديسمبر المقبل؛ لإنهاء ما وصفه بكابوس بريكست.