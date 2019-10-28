وكالة الأمن الداخلي البولندية تحتجز رجلا للاشتباه في قيامه بالتجسس

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احتجزت وكالة الأمن الداخلي البولندية (ايه بي دبليو) رجلا للاشتباه في قيامه بالتجسس.

وقالت الوكالة في بيان صحفي اليوم الاثنين إن مكتب المدعي العام يتهم الرجل الذي عرفته باسم "بيوتر إس" بالعمل مع جهاز استخباراتي أجنبي وبحيازة سلاح بشكل غير قانوني.

وأفادت قناة "تي في بي إنفو" العامة بأن الرجل كان يعمل لصالح وكالة الاستخبارات الروسية.

ورفضت متحدثة باسم المدعي العام التعليق على التقرير.

واحتجزت وكالة الأمن الداخلي الرجل وهو مواطن بولندي، الجمعة الماضية.

وفتشت السلطات مكان عمله وشقته وصادرت سلاحا ناريا وذخيرة والعديد من الوثائق وأجهزة تخزين بيانات إلكترونية.

وجرى أيضا تفتيش الأشخاص الذين كانوا على صلة ببيتور إس وجرى العثور على سلاح آخر بذخيرة.

وأمر القاضي المسؤول بسجن المشتبه به 3 أشهر على ذمة القضية.