رمضان صبحي: هدفنا التتويج بأمم إفريقيا والتأهل للأولمبياد لإسعاد الجماهير

أكد رمضان صبحي، نجم النادي الأهلي والمنتخب الأوليمبي، أن المنتخب جاهز لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية، تحت 23 عامًا، المقرر إقامتها في مصر في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل.

وأضاف "صبحي" عبر قناة "أون سبورت"، على هامش المران المفتوح، الذي خاضه لاعبو المنتخب الأوليمبي أمس الأحد، على الملعب الفرعي بإستاد القاهرة، أنه تعاهد مع زملائه على إسعاد الجماهير المصرية، مطالبًا الدعم والمساندة.

وأكد قائد المنتخب الأوليمبي، أن الثماني فرق التي وصلت إلى نهائيات بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، جميعها أفضل فنيًا في هذه الفئة، وتسعى لتحقيق اللقب .

وأردف أن لاعبي المنتخب الأوليمبي محملون بمسئولية ضخمة، تجاه الجماهير لتحقيق الهدف الأسمى بالتأهل لأوليمبياد طوكيو 2020، والحصول على اللقب.

ووجه لاعب الأهلي رسالة أخرى: "أتمنى أن تساندنا الجماهير بكثافة في المدرجات والوقوف بجانبنا، أنا وزملائي لم نلعب كثيرا أمام ملعب ملئ بالجماهير".

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الأولى التي تضم مالي والكاميرون وغانا، بينما ضمت المجموعة الثانية نيجيريا وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا وزامبيا.