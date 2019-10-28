الحكومة الإيرانية: مقتل البغدادي يمثل نهاية فصل واحد من فصول الإرهاب

شدد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، على أن مقتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي لا يمثل إلا نهاية فصل واحد من فصول الإرهاب.

وكتب ربيعي، في مقال نقلته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا)، :"مثلما لم يتم اجتثاث جذور الإرهاب بقتل بن لادن فإن مقتل البغدادي لن يكون نهاية الدواعش".

وأضاف: "لا مقتل بن لادن ولا مقتل البغدادي يمثل نهاية مكافحة الإرهاب الداعشي، بل هو نهاية فصل واحد منه. فالإرهاب ما زال ينمو ويظهر؛ ينمو بالسياسات الأمريكية والبترودولارات الإقليمية ويظهر بالفكر التكفيري".

واعتبر أن مقتل البغدادي على أيدي الولايات المتحدة "لن يقلل من دور التدخلات الأمريكية غير القانونية في إنتاج أمثال البغدادي وبن لادن على مر العقود".

وشدد في المقابل على ضرورة أن تنهي الولايات المتحدة تدخلاتها في منطقة الشرق الأوسط وخاصة في سوريا، وذلك من أجل توفير الأرضية لعودة سوريا إلى المجتمع الدولي والتركيز على إعادة إعمار ما دمرته الحرب وعودة النازحين.