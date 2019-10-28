مجلس الأمة الكويتي: عدم دستورية استجواب رئيس الوزراء

توصلت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الأمة الكويتي في اجتماعها اليوم الاثنين، إلى عدم دستورية الاستجواب المقدم من قبل النائب عبدالكريم الكندري ضد رئيس مجلس الوزراء الكويتي جابر المبارك الحمد الصباح والمقدم في دور الانعقاد الماضي.

وقال رئيس اللجنة النائب خالد الشطي في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، إن اللجنة انتهت بإجماع الأعضاء الحضور إلى عدم دستورية الاستجواب، موضحًا أنها ستتقدم بمذكرة كاملة وشاملة فيها البحث القانوني والتأصيل القانوني والدستوري لما توصلت إليه.

وأكد رئيس اللجنة التشريعية أن "كل محاور الاستجواب خرجت عن الاختصاص لرئيس مجلس الوزراء ومن ثم جاءت على النحو المخالف لأحكام الدستور".

وكان النائب عبدالكريم الكندري تقدم إلى رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم في الـ30 من أبريل الماضي بطلب استجواب إلى الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بصفته مكونا من ثلاثة محاور.

وهذه المحاور تتعلق بغياب السياسة العامة للحكومة وكذلك التناقض في السياسة العامة للحكومة حول ترشيد الإنفاق، فضلا عن إخفاق رئيس الوزراء في الدفاع عن الهوية الوطنية.