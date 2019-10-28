سلطات السجون في مالطة تنفي تقارير عن إساءة معاملة المهاجرين

نفت سلطات السجون في مالطة تقارير بشأن قيامها بإساءة معاملة عشرات المهاجرين غير الشرعيين اتهموا بارتكاب أعمال شغب، وقالت: "لم يكن هناك استخدام للقوة بخلاف الحد الأدنى المطلوب من أجل السيطرة".

كانت تقارير إعلامية قد ذكرت أن سلطات السجون تعاملت بقسوة وإهانة مع العشرات من المهاجرين الذين تم اتهامهم بالمشاركة في أعمال شغب، كما تم تركهم بأقل قدر من الماء والمواد الغذائية، بينما كانوا ينتظرون في السجن لحين صدور الأحكام القضائية ضدهم.

وذكرت صحيفة "صنداي تايمز أوف مالطة"، أن قوات الشرطة الخاصة تعاملت بقسوة مع المهاجرين في السجن، كما استخدمت الهراوات معهم.

وقالت مصادر للصحيفة إن هناك 107 مهاجرين تعرضوا لمعاملة مهينة لدى وصولهم من المحكمة إلى السجن، يومي الأربعاء والخميس الماضيين، عندما أُمروا بنزع ملابسهم في فناء المحكمة، وتم رش الماء عليهم "مثل الحيوانات".

وتم بعد ذلك الزج بالرجال في زنزانات مكتظة وتركوا لهم أقل قدر من الماء والطعام.