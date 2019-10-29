ضبط 3 أشخاص يتقاضون أموالا من مواطنين لتسهيل التراخيص لهم بالغربية

تمكن فرع البحث الجنائي لمدينتى السنطة وزفتى بمحافظة الغربية، بالتعاون مع وحدة مباحث مرور زفتى والسنطة من ضبط ٣ أشخاص قاموا بتحصيل مبالغ مالية من بعض المواطنين مقابل تسهيل إجراءات الترخيص للمركبات الخاصة بهم.

كان اللواء محمود حمزة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارًا من اللواء السعيد شكرى مدير أدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية يفيد تمكن الرائد احمد الديب رئيس وحدة مباحث مرور زفتى والسنطة من ضبط عدد من الأشخاص المترددين على وحدة مرور زفتى لحصولهم على مبالغ مالية من المواطنين بدعوي تسهيل عملية ترخيصهم للمركبات خاصتهم.

وتم ضبط كل من (أحمد ص ال) مواليد ١٩٨٣ عاطل ومقيم نهطاى زفتى لممارسته أعمال السمسره والتحصل من المواطنين على مبالغ مالية مقابل إنهاء الإجراءات الخاصه بهم وبالكشف عليه تبين أنه مطلوب فى عدد ٢ قضيه (إيصال أمانة) والصادر الحكم فيها ٤ سنوات وتحرر عن الواقعة المحضر رقم ١١٧٢٤ جنح قسم زفتى لسنة٢٠١٩.

كما تم ضبط ( نادر م ه خ) مواليد ١٩٩٩ طالب ومقيم ش الجيش زفتى لممارسته اعمال السمسره والتحصل من المواطنين على مبالغ مالية مقابل إنهاء الإجراءات الخاصه بهم.

تحرر عن الواقعة المحضر رقم ٣٠٤٠ إداري قسم زفتى لسنه ٢٠١٩ كما تم ضبط (م ص ا م) مواليد ١٩٩٦ دبلوم تجارة ومقيم كفر الدغايدة زفتى لممارسته أعمال السمسرة والتحصل من المواطنين على مبالغ مالية مقابل إنهاء الإجراءات الترخيصية لهم.

تحرر عن الواقعة المحضر رقم ٣٠٤١ إداري قسم زفتى لسنة ٢٠١٩ وعرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيق معهم.