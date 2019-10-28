تراجع أرباح «كانون» اليابانية خلال الربع الثالث من 2019

أعلنت شركة صناعة آلات التصوير اليابانية "كانون"، اليوم الاثنين، تراجع صافي أرباحها القابلة للتوزيع خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 42.7% سنويا إلى 26.52 مليار ين مقابل 46.26 مليار ين خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وتراجعت أرباح السهم الواحد إلى 24.93 ين مقابل 42.84 ين للسهم خلال الربع الثالث من العام الماضي.

كما تراجعت أرباح التشغيل خلال الربع الثالث بنسبة 43.7 % سنويا إلى 38.45 مليار ين مقابل 68.33 مليار ين خلال الربع الثالث من العام الماضي.

وتراجعت مبيعات "كانون" خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 6.2% إلى 869.50 مليار ين مقابل 926.50 مليار ين خلال الربع الثالث من العام الماضي.

وتتوقع الشركة وصول إجمالي أرباحها الصافية القابلة للتوزيع خلال العام الحالي ككل إلى 140 مليار ين بانخفاض نسبته 44.6 % عن العام الماضي، في حين تتوقع تحقيق أرباح تشغيل قدرها 188 مليار ين بانخفاض نسبته 45.2 % سنويا ومبيعات قيمتها 3.625 تريليون ين بانخفاض نسبته 8.3% عن العام الماضي.

وكانت "كانون" تتوقع في وقت سابق وصول أرباحها الصافية خلال العام الحالي ككل إلى 160 مليار ين بانخفاض نسبته 36.7% سنويا، وأرباح تشغيل قدرها 215 مليار ين بانخفاض نسبته 37.3% ومبيعات قدرها 3.73 تريليون ين بانخفاض نسبته 5.2 % سنويا.