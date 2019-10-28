صحفية تفسد مؤتمرا صحفيا بهونج كونج للاحتجاج على تعامل الشرطة مع الصحفيين

أفسدت منتجة برامج إخبارية مؤتمرا صحفيا عقدته شرطة هونج كونج، اليوم الاثنين، من خلال مقاطعته لإلقاء بيان ينتقد المعاملة العنيفة بشكل متزايد، من جانب أفراد الشرطة للصحفيين، خلال الأشهر الـ5 الماضية من الاحتجاجات المتواصلة المناهضة للحكومة.

وجاء العمل الاحتجاجي غير المتوقع، بعد يوم من تجمع محتجين أمس الأحد، للإعراب عن تضامنهم مع الصحفيين، حيث استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي من أجل تفريق المحتشدين.

وتم إلقاء القبض على مصورة صحفية تعمل بصورة مستقلة، وتدعى ماي جيمس، أثناء قيامها بتصوير الاشتباكات، كما تم إطلاق رصاص غير قاتل على اثنين من مراسلي الأخبار المحليين أثناء تفريق التجمع.

وترك أفراد الشرطة المؤتمر الصحفي عندما سلطت المنتجة إيمي إيب ضوء كشاف ضوئي عليهم بصورة مباشرة، حيث صاحت قائلة: "هذا ما تفعلونه معنا".

وانتقدت المنتجة أفراد الشرطة لتسببهم في إصابة المراسلين، وإجبارهم على نزع الأقنعة التي يغطون بها وجوههم بسبب إطلاق الغاز المسيل للدموع بصورة مكثفة.