فيلم «بعلم الوصول» يفوز بجائزة أفضل موسيقى تصويرية بمهرجان «مونبيلييه» الفرنسي

جائزة فرنسية ل"بعلم الوصول" واليوم اول عروض بعلم الوصول في قرطاج :

افضل موسيقى تصويرية للفيلم من مونبيليه

هشام صقر وبسمة وبسنت شوقي ومحمد سرحان يحضرون العروض الثلاثة



فاز المؤلف الموسيقي أحمد مصطفى صالح، بجائزة أفضل موسيقى تصويرية بمهرجان «مونبيليه» الفرنسي، عن موسيقى الفيلم المصري «بعلم الوصول»، وتسلمها مخرج العمل هشام صقر.

وعبر المخرج هشام صقر عن سعادته بالمشاركة، قائلا: «أنا سعيد جدا بردود الفعل التي حققها الفيلم في مهرجانات كبرى مثل مونبيلييه وسان باولو وقبلها ترونتو، وأرى إن حركة السينما المصرية في آخر كام سنة شيء إيجابي جدا، وكل تجربة بتزق وتساعد التجربة التي تليها»، مشيرًا إلى فخره بردود الفعل التي حققها الفيلم في تورنتو ويتمناها في المهرجانات الأخرى.

أما بطلة الفيلم الفنانة المصرية بسمة، فعبرت عن فخرها وسعادتها بمشاركة الفيلم في هذه المسابقة، مشيرة إلى أنها قد جربت أجواء المسابقات الكبرى من قبل عندما شارك فيلمها «المسافر» في المسابقة الرسمية لفينسيا، معقبة أنه شيء مفيد للغاية للفنان ولصناعة السينما في الوقت نفسه، مضيفة أنها تشعر بالإثارة بعد رؤيتها للفيلم مع جمهور مختلف، ومشاهدة ردود الفعل الإيجابية في كندا وفرنسا والبرازيل.

ويبدأ مساء اليوم «بعلم الوصول»، أولى عروضه بالعاصمة التونسية، حيث يعد الفيلم المصري الوحيد المشارك في المسابقة الرسمية لأيام قرطاج السينمائية في دورتها الـ53، التي أطلق عليها دورة نجيب عياد نسبة لرئيس المهرجان الراحل، كما سيعرض غدا وبعد غد بحضور مخرجه ومؤلفه ومنتجه الرئيسي هشام صقر، وأبطاله بسمة وبسنت شوقي ومحمد سرحان.

تدور أحداث الفيلم حول «هالة»، التي تواجه أفكارها الانتحارية بمفردها، حيث تحاول التكيف مع الحياة بعد سجن زوجها، فقوتها يجب أن تأتي من الداخل لأن المجتمع لا يساعد ولا يسامح امرأة مكتئبة، خاصة إذا كانت أم، حيث كانت تعيش مع الخوف من الهجر منذ وفاة والدها وهي في الثامنة عشرة من عمرها.

«بعلم الوصول» يشارك في بطولته كلا من، بسمة، وبسنت شوقي، ومحمد سرحان، ولبنى ونس، وورفل عبدالقادر.

يشار إلى أن الفيلم شارك من قبل ضمن قسم «فاينال كت» في مهرجان فينسيا السينمائي الدولي بدورة 2018، وحصل على 3 جوائز لدعم مرحلة ما بعد التصوير، كما فاز بجائزة المنظمة الفرانكفونية في قسم التكميل، وقيمتها 10 آلاف يورو من أيام قرطاج السينمائي.