فرض حظر التجوال ليلا في العاصمة العراقية بغداد



قررت قيادة عمليات العاصمة العراقية بغداد في بيان اليوم الأثنين، فرض حظر للتجوال من منتصف الليلة إلى السادسة صباحا.

وقال البيان الصادر عن خلية الاعلام الامني أن حظر التجوال يشمل الاشخاص وسير المركبات والدراجات النارية والهوائية والعربات بمختلف أنواعها اعتبارا من الساعة الثانية عشر مساء هذا اليوم ولغاية الساعة السادسة صباحا وحتى إشعار اخر .

وذكر البيان أن "قيادة عمليات بغداد قررت فرض حظر التجوال من اجل حماية المتظاهرين ومنع المندسين من استهدافهم وان القيادة تهيب بتعاون جميع المواطنين خدمة للصالح العام" .

يأتي ذلك وسط تجدد المظاهرات الاحتجاجية اليوم الاثنين في بغداد، وعدد من المحافظات لليوم الرابع على التوالي للمطالبة بتحقيق مطالبهم بإقالة الحكومة العراقية وحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.



