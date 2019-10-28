استطلاع رأي: 81% من اليابانيين يدعمون فكرة تولي المرأة الإمبراطورية في البلاد

كشف استطلاع رأي جديد، أجرى عبر الهاتف في جميع أنحاء اليابان على مدى يومين، أن 81% من اليابانيين يدعمون فكرة تولي المرأة مقاليد الإمبراطورية اليابانية، بينما أبدى 13.5% اعتراضهم على فكرة تولي المراة السلطة في اليابان.

وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية أن الاستطلاع، الذي أجرى خلال أمس وأمس الأول، شمل 732 أسرة تم اختيارهم بشكل عشوائي مع الناخبين المؤهلين، بالإضافة إلى الاتصال بأكثر من ألف شخص عبر هواتفهم المحمولة.

وكانت مجموعة من المحافظين في داخل الحزب الليبرالي الديمقراطي، وهو حزب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، قد طرحت مقترحا نهائيا يسمح للرجال من الفروع المستبعدة من العائلة الإمبراطورية "بسبب بعدها عن الترتيب الوراثي" بالانضمام إليها مجددا كجزء من الإجراءات؛ لضمان خلافة مستقرة للذكور، وتشمل فكرة الجماعة أن يكون من بين الترتيب أعضاء ذكور غير متزوجين من الفروع السابقة تنضم إلى العائلة الإمبراطورية خلال التبني أو الزواج في حال رغبتهم في ذلك.

ومن المقترح أن يتم إصدار قانون يسمح بتمرير هذا الإجراء العاجل بدلا من تغيير قانون الإمبراطورية اليابانية، الذي يعارض السماح للمرأة للبقاء في أعضاء الأسرة الحاكمة بعد الزواج.

يذكر أن آبي كان قد أطلق قبل خمس سنوات، برنامجا إصلاحيا كبيرا يعرف باسم (أبينوميكس) لتعزيز اقتصاد البلاد، ومن بين أحد أهدافه زيادة عدد النساء في سوق العمل لسد نقص القوى العاملة ومواصلة تعزيزهن في مواقع المسؤولية.