صوفي فيلمس تصبح أول امرأة تتولى رئاسة وزراء بلجيكا

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أعلن القصر الملكي في بلجيكا أنه تم تعيين السياسية الليبرالية صوفي فيلمس رئيسة وزراء مؤقته، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء البلجيكية "بيلجا"مساء الأحد، لتكون أول امرأة تشغل هذا المنصب في البلاد.

وستخلف فيلمس رئيس الوزراء المنتهية ولايته والقائم بتسيير الأعمال تشارل ميشيل، الذي سيتنحى في منتصف نوفمبر المقبل للاستعداد لتولي منصب رئيس جديد للمجلس الأوروبي.

وعين الملك فيليب فيلمس رسمياً يوم الأحد. لتكون بذلك أول سيدة تتولى منصب رئيسة الحكومة في بلجيكا.

وترأس ميشيل حكومة انتقالية حيث لم يتم تشكيل حكومة ائتلافية جديدة بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة في بلجيكا في مايو الماضي.

وكانت فيلمس البالغة من العمر 44 عامًا تشغل منصب وزيرة الميزانية في حكومة ميشيل.