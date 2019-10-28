

شارك عدد كبير من رجال الأدب والصحافة والسياسة والدبلوماسية المصرية، في الأمسية الثقافية التي نظمتها دار الشروق، لإطلاق كتاب «أخيل جريحا»، للكاتب الصحفي عبد الله السناوي، والصادر حديثا عن دار الشروق.

وجاء على رأس الحضور كل من: رجل الأعمال المصري صلاح دياب، السفير نبيل العربي، الناقد الرياضي حسن المستكاوي، محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، الكاتب الصحفي أيمن الصياد، ومحمد سعد عبد الحفيظ، وخالد أبو بكر.

كما شارك بالحضور كل من: نادية أبو العلا، مدير العلاقات العامة بمكتبات الشروق، الدكتورة عواطف عبد الرحمن، أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، د. محمد عفيفي أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، الفنان التشكيلي على صباحي ولفيف كبير من الشخصيات العامة.

وكتاب «أخيل جريحا» هو محاولة لإعادة قراءة تجربة جمال عبد الناصر، مشروعًا ونظامًا وإرثًا وصراعًا، امتد عبر العقود حتى ثورة «يناير» وما بعدها إلى عقود أخرى لا يعرف أحد عددها. قراءة وليست تأريخًا، رؤية لمستقبل وليست تحليقا في ماضٍ.

وعن الكتاب يقول الكاتب الصحفي عبدالله السناوي، «بالوثائق والشهادات وبعضها شبه مجهول، وبعضها الآخر ليس في العلم العام أنه موجود، حاولت بناء رؤية في عصر جديد لأهم تجربة عربية في التاريخ الحديث، وأكثرها إثارة للجدل – كأنه نظرة في المرآة لقوتها وتجاعيدها».



