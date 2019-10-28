رئيس حي شرق يتفقد بيوت أهالي عزبة الرحمة لحصر أضرار السيول

تفقدت المهندسة سحر شعبان رئيس حي شرق، على اليوم الثاني على التوالي، بيوت الأهالي بشارع 30 خلف مطابع محرم، عزبة الرحمة، وذلك لتوفير جميع الخدمات لأهل العزبة، حيث تم الاستعانة والتنسيق مع شركة الصرف الصحي بحضور اللواء محمود نافع ومسئولي الشركة وتم العمل علي تطهير الشنايش والمطابق بالمنطقة، كما وجهت رئيس الحي إدارة النظافة بمسح شامل للعزبة ورفع جميع المخلفات وكذلك مخلفات تطهير الشنايش وتم تركيب أغطية لغرف التفتيش بالمنطقة.

كما تم التنسيق مع مديرية الشئون الاجتماعية لعمل تقرير عن الأهالي الأكثر تضررا من آثار مياه الأمطار لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

كما قامت رئيس الحي بالاستماع إلى شكاوى المواطنين، حيث كان أولى متطلباتهم إنارة الشوارع، وعلى الفور وجهت إدارة الكهرباء التي قامت بدورها بصيانة كشافات الإنارة بالمنطقة.

يأتي ذلك في إطار الحرص على إيصال الخدمات للمناطق الأكثر احتياجا وتحديدا المناطق النائية.