دراسة: البريكست يؤثر بصفة خاصة على الاقتصاد جنوبي ألمانيا

كشفت دراسة حديثة أن حالة الاضطراب المستمرة المحيطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" تخلف أثارا اقتصادية في جنوبي ألمانيا بصفة خاصة.

وجاء في دراسة شركة الاستشارات الاقتصادية العالمية "ديلويت" التي تم عرضها اليوم الاثنين أن حالات التراجع في صادرات السيارات والأدوية الألمانية أصاب بصفة خاصة ولايتي بافاريا وبادن-فورتمبرج الواقعتين جنوبي ألمانيا.

وأضافت الدراسة أن ولاية زارلاند، حيثما ترتكز صناعة السيارات بقوة أيضا هناك، تأثرت بذلك أيضا، لافتة إلى أن زيادة الصادرات من برلين وهامبورج إلى المملكة المتحدة لم يمكنها تعويض ذلك.

وبحسب الدراسة، انخفضت الصادرات بين ألمانيا وبريطانيا خلال الأعوام الثلاثة الماضية بين 2016 و2018 بنسبة 8 بالمئة، وشمل الجزء الأكبر من الانخفاض صناعة السيارات التي انخفض حجم صادراتها خلال هذه المدة بقيمة 6ر6 مليار يورو، وانخفض حجم الصادرات في قطاع الأدوية بقيمة ثلاثة مليارات يورو.

وكانت ولاية بادن-فورتمبرج الأكثر تأثرا من ذلك بسبب الأهمية الكبيرة لقطاعي صناعة السيارات والأدوية بها، حيث تراجعت الصادرات في هذه الولاية إلى بريطانيا بنسبة 32 بالمئة في غضون ثلاثة أعوام. كما سجلت ولايتا بافاريا وزارلاند نسب تراجع تبلغ 17 و28 بالمئة.

وفي المقابل ربحت ولايتا هامبورج وبرلين من ارتفاع الصادرات في قطاعات الطيران والسلع الغذائية وكذلك منتجات التبغ.

وقال كبير الاقتصاديين ورئيس شركة "ديلويت" بألمانيا ألكسندر بورش : "البريكست يعد عملية طويلة وشاقة لديها آثار اقتصادية ملموسة بالفعل حاليا، لاسيما على الصادرات".

وأضاف أن حصة بريطانيا في الصادرات الألمانية تراجعت بشكل واضح منذ عام 2016، وتقع حاليا في مستوى مماثل لما كانت عليه في فترات الأزمة المالية.

يشار إلى أن دول الاتحاد الأوروبي وافقت اليوم الاثنين على منح بريطانيا "تأجيلا مرنا" بثلاثة أشهر يستمر حتى نهاية يناير القادم من أجل إتمام الخروج من الاتحاد. وبذلك تستمر حالة الشد والجذب التي بدأت منذ التصويت على البريكست في يونيو 2016.