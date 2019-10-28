الشكوك تزداد حول لحاق بيل بمباراة ليجانس  

ازدادت الشكوك حول مشاركة جاريث بيل، جناح ريال مدريد، مع الفريق الملكي أمام ليجانس الأربعاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني.

ووفقا للبرنامج التلفزيوني الإسباني «التشيرنجويتو» فإن بيل شُوهد في المطار متوجهًا إلى العاصمة الإنجليزية لندن، بعد انتهائه من التمرين في المدينة الرياضية لريال مدريد، ومن غير المرجح أن يلحق بمباراة ريال مدريد وليجانس.

وأضاف البرنامج إلى أن بيل لم يتدرب مع لاعبي الفريق الملكي، مشيرًا إلى أن هناك اجتماع بين النجم الويلزي ووكيل أعماله.

وكان بيل قد ترض لإصابة خلال فترة التوقف الدولي الماضية، خلال مباراة المنتخب الويلزي ضد كرواتيا بالتصفيات المؤهلة ليورو 2020.

ويحتل ريال مدريد المركز الرابع برصيد 18 نقطة، فيما يحتل ليجانس المركز الأخير برصيد 5 نقاط.