جمعية مصارف لبنان: استمرار غلق البنوك غدا ووفرنا مرتبات الموظفين والجيش والشرطة

أعلنت جمعية مصارف لبنان، الاستمرار في قرار إغلاق كافة البنوك غدا "الثلاثاء" بجميع أنحاء البلاد، في ضوء تواصل الاحتجاجات الشعبية وانتظارا لاستقرار الأوضاع، مؤكدة أن البنوك ستحرص على توفير رواتب موظفي القطاع العام، خصوصا ضباط وعناصر الجيش والأجهزة الأمنية، وذلك على الرغم من الأوضاع الصعبة وانقطاع الطرقات.

جاء ذلك في ختام الاجتماع الاستثنائي الذي عقده، اليوم الاثنين، مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان، لتدارس الأوضاع في ضوء الاحتجاجات والتظاهرات التي تعم البلاد.

وأشارت جمعية المصارف إلى أن الحرص على توفير رواتب الجيش والقوى الأمنية في مواعيدها نظرا لكونهم يشكلون ضمانة للبلاد والمواطنين، وفي ضوء ما يحظون به من احترام الجميع وتقديرهم، لافتة إلى أن البنك المركزي قام بتوفير السيولة اللازمة لهذا الغرض.

وأكدت أن أعمال الصرافة الإلكترونية مستمرة في جميع أنحاء لبنان، وأن البنوك جاهزة للإجابة على استفسارات العملاء من خلال الاتصال بمكاتب الاستعلام التابعة لها.

وشددت جمعية المصارف على أن الهدف الأساسي للبنوك في الوقت الراهن، يتركز على توفير الخدمات الضرورية والمُلحة لعملائها وتسيير شئونهم الحياتية، مؤكدة أنها لن تتوانى عن بذل كل جهودها للتخفيف من وطأة الأزمة على المواطنين.

وأغلقت البنوك في لبنان على مدى 9 أيام عمل متصلة، وذلك منذ بدء الاحتجاجات الشعبية والتظاهرات الحاشدة التي عمت البلاد منذ 17 أكتوبر الجاري اعتراضا على التدهور الشديد في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وسوء خدمات الكهرباء والمياه والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي والنفايات.