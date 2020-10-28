وفد روسي يصل إلى بيروت للبحث في عقد مؤتمر دولي لإعادة النازحين السوريين

وصل وفد روسي رفيع، صباح اليوم الأربعاء، إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، على متن طائرة عسكرية روسية، في زيارة رسمية إلى لبنان تستمر يوما واحدا.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، أن الوفد يضم عددا من الدبلوماسيين والعسكريين، برئاسة كبير مساعدي وزير الخارجية والمبعوث الروسي الخاص ألكسندر لافروتوف، وسفير روسيا في سوريا ألكسندر كينشاهاك.

ويجري الوفد خلال الزيارة محادثات مع المسؤولين اللبنانيين تتعلق بالبحث في عقد مؤتمر دولي حول إعادة النازحين السوريين إلى بلدهم، والعلاقات الثنائية بين لبنان وروسيا.