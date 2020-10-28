 العدل: دراسة استصدار تشريع بهدف تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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العدل: دراسة استصدار تشريع بهدف تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 6:50 م | آخر تحديث: الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 6:50 م

قال وزير العدل المستشار عمر مروان، إنه يتم حاليا دراسة استصدار تشريع يهدف لتيسير إجراءات تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية، يتم بموجبه توحيد تعامل المتقدم لتلك الإجراءات مع جهة واحدة ممثلة في وزارة السياحة والأثار، والتي من جانبها تتعامل مع كافة الجهات المعنية القائمة على استصدار تلك التراخيص.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير العدل مع وزير السياحة الدكتور خالد العناني اليوم الأربعاء بمقر ديوان وزارة العدل.

ومن جانبه وجه وزير السياحة والأثار الشكر لوزارة العدل على جهودها بدعم وزارة السياحة والأثار في استصدار العديد من التشريعات؛ ومن ضمن هذه التشريعات قانون هيئة المتحف المصري الكبير، وقانون هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، وقانون تجريم بيع الأثار المصرية بالخارج، وكذا دعم الوزارة في مشروع قانون صندوق السياحة والأثار المعروض على مجلس النواب، وإعداد مشروع قانون بوابة العمرة المصرية المعروض حاليا على مجلس الوزراء.


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