 مؤتمر يطالب دول الأمن والتعاون الأوروبي بتنفيذ التزاماتها بشأن المساواة بين الجنسين - بوابة الشروق
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مؤتمر يطالب دول الأمن والتعاون الأوروبي بتنفيذ التزاماتها بشأن المساواة بين الجنسين

منظمة الأمن والتعاون الأوروبي
منظمة الأمن والتعاون الأوروبي
فيينا - أ ش أ
نشر في: الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 9:37 م | آخر تحديث: الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 9:37 م

أكد المشاركون في المؤتمر الثالث لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي لتعزيز المساواة بين الجنسين، الذي اختتم أعماله اليوم الأربعاء، أنه يجب على الدول الأعضاء في المنظمة بذل المزيد من الجهد لتنفيذ التزاماتها المتعلقة بالمساواة بين الجنسين بشكل منهجي عبر الأبعاد السياسية والعسكرية والاقتصادية والبيئية والإنسانية للأمن.
ونظمت فاعليات المؤتمر التي استمرت يومين، رئاسة ألبانيا لعام 2020 لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والأمانة العامة للمنظمة.
وذكر بيان للمنظمة الأوروبية من مقرها في فيينا، أن المؤتمر الافتراضي ركز على تقييم التقدم الذي أحرزته الدول الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في تنفيذ خطة العمل لتعزيز المساواة بين الجنسين.
من جانبه، قال رئيس فنلندا سولي نينيستو في رسالة بالفيديو للمشاركين: "إنني منزعج من المحاولات المستمرة لتحدي حقوق النساء والفتيات، ويجب أن نتأكد من أن المساواة بين الجنسين تمضي قدمًا وليس إلى الوراء".
من جهته، شدد وزير الصحة والحماية الاجتماعية في ألبانيا أوجيرتا ماناستيرليو، على أن المساواة بين الجنسين في منطقة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا هي "حجر الزاوية وميزة حاسمة للديمقراطية الشاملة ومفهوم الأمن الشامل".
وحضر المؤتمر الافتراضي رفيع المستوى أكثر من 300 مشارك يمثلون الدول الأعضاء في المنظمة الأوروبية.


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