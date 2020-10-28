الخوف من إغلاق كورونا يدفع رجل نمساوي للسرقة

شعر رجل نمساوي محب لأسماك التونة بالقلق الشديد من أن موجة جديدة من الإغلاق، الرامي إلى احتواء فيروس كورونا، ستؤدي إلى نفاد التونة المعلبة، لدرجة أنه بدأ في سرقتها لتخزين كميات منها لتناولها أثناء الإغلاق، حسبما قالت الشرطة بالقرب من مدينة جراتس.

وقالت السلطات إن الرجل اعترف بالسرقة بعد أن تم ضبطه ومعه أكثر من 100 علبة تونة في سيارته، وتم القبض عليه بعد أن أثار انتباه محقق بأحد المتاجر.

وقالت الشرطة في بيان: قال المتهم في دفاعه إنه يحب سمك التونة، وأنه بسبب جائحة فيروس كورونا، كان قلقًا من عدم وجود المزيد من أسماك التونة في المتاجر.

وأوضحت الشرطة أن الرجل سرق علب التونة من تسعة متاجر مختلفة.