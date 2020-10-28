عضو بشعبة الأدوات المكتبية يطالب بتقنين استيراد الأدوات المدرسية

كشف حسام جابر عضو شعبة الأدوات الكتابية بالغرفة التجارية، عن حدوث طفرة كبيرة في صناعة الأدوات الكتابية فى مصر خلال الأعوام الـ6 الماضية، موضحا أن مصر تمتلك حاليا 8 مصانع للأدوات الكتابية قادرين على تغطية السوق المحلي بل والمنافسة العالمية نظرا لما تتمتع به من جودة وتميز فى السعر.

وأكد حسام جابر، أن أسعار الأدوات الكتابية فى مصر، أرخص من نظيرتها الصينية، بل وتفوقها من حيث الجودة، مطالبا بضبط عملية الاستيراد وتقنينها حفاظا على المنتج المحلي، حيث يتم استيراد كميات كبيرة من الأدوات الكتابية على الرغم من وجود صناعة وطنية قادرة على تغطية السوق المحلى بصورة كاملة.

ولفت إلى أن المصانع المصرية اتجهت إلى التصدير نظرا لعدم الإقبال عليها محليا والاعتماد على المستورد من عدد من الدول خاصة الصين، مناشدا الحكومة بضرورة أن تكون هناك آلية تخفض من نسب الاستيراد لمنح فرصة لرواج الإنتاج المحلى فى السوق تشجيعا للصناعة المحلية والتى تدعهما الدولة والقيادة السياسية.