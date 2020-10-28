 فرنسا: فتح التحقيق مجددا بشأن ارتكاب جيرار ديبارديو جريمة اغتصاب - بوابة الشروق
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فرنسا: فتح التحقيق مجددا بشأن ارتكاب جيرار ديبارديو جريمة اغتصاب

فرنسا
فرنسا
باريس - د ب أ
نشر في: الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 9:10 م | آخر تحديث: الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 9:10 م
أعيد فتح تحقيق بشأن اغتصاب نجم السينما الفرنسية جيرارد ديبارديو لامرأة بعد أن أعادت الضحية المزعومة تقديم شكواها، حسبما أكد مصدر قضائي في باريس اليوم الأربعاء.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية "ايه إف بي" أن الادعاء رفض الادعاءات الأولية ضد الممثل /71 عاما/ العام الماضي، لكن الشاكية قدمت شكوى جديدة مباشرة إلى القضاة.

ونقلت وكالة "ايه إف بي" عن هيرفيه تيميم محامي ديبارديو قوله إنه لم يكن يعلم أنه تم تعيين قاض للنظر في الشكوى التي تم إعادة تقديمها.

ونقلت الوكالة عن تيميم قوله إن القرار الأخير "محبِط". وعادة ما يعيد القضاة فتح التحقيقات بعد إغلاقها إذا تلقوا شكاوى مباشرة حول الجرائم الخطيرة المزعومة.

وحاز ديبارديو شهرته في السبعينيات وأوائل الثمانينيات من القرن الماضي بأدوار في أفلام مثل "لو ديرنييه ميترو" من إخراج فرانسوا تروفو وإنتاج عام 1980.

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