الرئيس السيسي بمناسبة المولد النبوي: سلام الله على من حمل الرسالة وأدى الأمانة

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأمة المصرية والعربية والإسلامية، بمناسبة المولد النبوي الشريف.

وقال السيسي، عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»، اليوم الأربعاء، «كل عام والأمة المصرية والعربية والإسلامية بخير، بمناسبة حلول ذكرى مولد نبينا الأمين، الذي تمثل ذكراه العطرة النموذج الأعظم في العطاء الإنساني الخالد، والمثل الأعلى في النقاء والاستقامة والالتزام والتضحية والفداء».

وأضاف «سلام الله على من حمل الرسالة وأدى الأمانة، وأدعو الله في هذا اليوم المبارك، أن يلهمنا قوة الإرادة والصبر وسلامة المقصد، وأن يمدنا بمزيد من الخير والأمن والاستقرار لوطننا الغالي مصر، كل عام وأنتم بخير».