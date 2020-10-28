شيخ الأزهر: علينا الدفاع عن النبي محمد بأرواحنا وبكل ما نملك من غالي ونفيس

قال الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، إنه يجب علينا تجديد مشاعر الحب والولاء للنبي محمد، والدفاع عنه بأرواحنا وأنفسنا وأولادنا وبكل ما نملك من غالي ونفيس.

وأضاف الطيب، في كلمته خلال احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف، صباح الأربعاء، أن محبة الرسول فرض عين على كل مسلم من أمته، مشيرًا إلى أنه هو الرحمة المرسلة من الله للعالمين.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح الأربعاء، احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف، بحضور كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، وعدد من الشخصيات الدينية والسياسية والإعلامية.