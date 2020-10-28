قائد سابق بجيش تحرير كوسوفو ينفي تهم التعذيب

قال القائد السابق بجيش تحرير كوسوفو صالح مصطفى لمحكمة خاصة بجرائم الحرب في لاهاي، اليوم الأربعاء، إنه غير مذنب في التهم الموجهة إليه.

ووجه الإدعاء العام في الدوائر المتخصصة في كوسوفو تهما لمصطفى بـ "الاحتجاز التعسفي والمعاملة القاسية والتعذيب" لـ6 أشخاص على الأقل خلال الكفاح من أجل استقلال كوسوفو عن صربيا في عام 1999.

ويعتبر اعتقال مصطفى في سبتمبر الماضي هو أول أمر تصدره الدوائر القضائية المتخصصة في كوسوفو عند تشكيلها عام 2015.

وتمت تلاوة التهم في المحكمة اليوم الأربعاء ولكن لم يتضح متى ستبدأ المحاكمة الفعلية.

وشن جيش تحرير كوسوفو في عام 1998 تمردا مسلحا ضد بلجراد في كوسوفو التي يغلب على سكانها العرق الألباني. وتصاعد الصراع مجتذبا حلف شمال الأطلسي، الذي تدخل ضد صربيا في عام 1999، مما أدى في النهاية إلى طرد قوات الأمن في بلجراد من الإقليم السابق.

وتم تأسيس الدوائر المتخصصة في كوسوفو لعقد محاكمات بشأن الفظائع المزعومة لجيش تحرير كوسوفو ضد الصرب وغيرهم ممن يشتبه في تعاونهم مع بلجراد.